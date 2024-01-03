Sahibinden çöktü mü? 3 Ocak Sahibinden neden açılmıyor, sorun mu var?

Siteye erişmekte sorun yaşadığını iddia eden kullanıcılar internet üzerinde Sahibinden çöktü mü? Sorusunu internet üzerinde araştırmaya devam etmekte. Siteye erişim sorunu yaşamakta olan kullanıcılar, internet üzerinde yaşamakta olduğu sorunlara çözüm aramakta. Peki, Sahibinden çöktü mü? 3 Ocak Sahibinden neden açılmıyor, sorun mu var?

SAHİBİNDEN ÇÖKTÜ MÜ?

3 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerinde birçok Sahibinden kullanıcısı Sahibinden internet sitesine erişim noktasında sorun yaşamakta. Kullanıcıların siteye girmekte problem yaşadığını iddia etmesi üzerine sık sık Sahibinden.com çöktü mü? soruları soruluyor. Şirketten konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Şu anda siteye girişlerde sorun olduğu görülüyor. İşte son 24 saat içinde rapor edilmekte olan kesintiler;