Şahane Hayatım dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken Şahane Hayatım bitiyor mu merak ediliyor. Peki, Şahane Hayatım final mi yapıyor? Şahane Hayatım bitiyor mu 2024?

ŞAHANE HAYATIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Onur'la görüntüleri ifşa olan Didem, Şebnem ve Melisa'ya karşı harekete geçer. Ve ikisini hedef alan bir video paylaşır. Video sosyal medyada büyük yankı uyandırır. Videoyu hazmedemeyen Şebnem, Didem'i en yumuşak karnından vurmaya karar verir. Mange'yi Didem'in elinden alır. Onur ise Didem'le görüntülerini çeken Ahmet'i tuzağa düşürür. Köşeye sıkışan Ahmet, Mesut'tan yardım ister. Mange'yi kaybeden Didem intikam duygusuyla iyice bilenir ve Şebnem'in evini alması için Onur'a baskı kurar. Evde Şebnem'in yaşamasını zaten istemeyen Onur evi tahliye etmesi için Şebnem'e ihtar gönderir. Çaresiz kalan Şebnem'e yine en büyük çareyi Mesut bulur. Şebnem ve Melisa, Didem'e karşı beraber savaşırken artık hiçbir şey eskisi olmayacaktır.

ŞAHANE HAYATIM FİNAL Mİ YAPIYOR?

Dizinin final tarihi henüz açıklanmadı.