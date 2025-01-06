Bugün, 6 Ocak itibarıyla vatandaşlar "Sağlık ocakları bugün açık mı?" ve "Sağlık ocakları grevde mi?" sorularına yanıt arıyor. Sağlık çalışanlarının talepleri doğrultusunda yapılan açıklamalar, özellikle aile sağlığı merkezlerini kullanmak isteyenler için kritik bir önem taşıyor. Peki, sağlık ocakları bugün hizmet verecek mi? Sağlık ocaklarında hizmet almak isteyen birçok kişi, 6 Ocak'ta yaşanan gelişmelere odaklanmış durumda. Özellikle aile hekimliği çalışanlarının grev kararı alıp almadığı ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığı, vatandaşlar arasında merak uyandırıyor. Peki, Sağlık Ocakları bugün açık mı? 6 Ocak Sağlık Ocakları grevde mi?

SAĞLIK OCAKLARI BUGÜN AÇIK MI?

Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek olan bu eylem, 6 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 10 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.

6 OCAK SAĞLIK OCAKLARI GREVDE Mİ?

Aile hekimleri, yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı tepkilerini göstermek amacıyla 6-10 Ocak tarihleri arasında üçüncü kez iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.