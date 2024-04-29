Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu başladı mı? Başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı, 36 bin personel alımı için başvuru tarihi ve başvuru şartlarını duyurdu. Adayların merakla beklediği başvuru süreci ve başvuru için gereken şartlar hakkında detaylı bilgi Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bakanlık bünyesinde gerçekleşecek personel alımına dair başvuru tarihleri ve kılavuz henüz paylaşılmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMLARI BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları, kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte belli olacak. Alım yapılacak branşa ve kadroya göre özel ve genel şartlar belirlenecek. Geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da KPSS puanının alım sürecinde önemli bir kriter olması bekleniyor. Önceki alımlarda olduğu gibi, ön lisans, ortaöğretim ve lisans mezunlarından KPSS puanı talep edilmişti ve bu yıl da benzer bir süreç izlenmesi bekleniyor.