Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? #129658 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları hangi gün alınacak?

Sağlık Bakanlığı'na 36 bin personel alınacak. Farklı branşlara yapılacak alımların başvuru tarihleri açıklandı mı? Merak ediliyor. Sağlık personelleri hangi branşlardan alımların olacağını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları hangi gün alınacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL BRANŞLARI NE?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Personel başvuru kılavuzunun ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.