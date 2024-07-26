SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE #128308 Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman, saat kaçta?
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE || Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı, isteğe bağlı il dışı atama kurasının ne zaman gerçekleşeceğini açıklamaya hazırlanıyor. Kura çekiminin canlı izlenebileceği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası çekiliyor! Adaylar, kura işlemine kadar başvurularını ve tercihlerini yaptı. Bakanlık, münhal kadroları da başvuru kılavuzu ile birlikte adaylara sundu. Şimdi gözler kura çekiminde! Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman, saat kaçta?
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI ATAMA KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Atamaya dair kura çekimi 26 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura saat 10.30'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda yapılacaktır.
KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?
Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden ( https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi ) canlı olarak aktarılacak.