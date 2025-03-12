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Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru! Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru! Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?
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Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı içerisinde 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamlı alım, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler? İşte, Sağlık Bakanlığı 2025 personel alımı başvurusu hakkındaki detaylar merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı 36 bin personel alımı kapsamında birçok farklı branşta istihdam sağlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 36 bin personel alımı için başvuru tarihleri henüz netleşmedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMIBAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı personel alımına başvuracak adaylarda aranacak genel şartlar şu şekildedir:

  1. Adayların lise, ön lisans veya lisans mezunu olmaları gerekmektedir.
  2. Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması.
  3. 18 yaşını doldurmuş olmak. Üst yaş sınırı ise pozisyona göre değişiklik gösterebilir.
  4. Bazı pozisyonlar için KPSS puanı gerekebilirken, işçi kadroları için İŞKUR üzerinden kura yöntemi uygulanacak ve bu pozisyonlarda KPSS şartı aranmayacaktır.?
  5. Kamu haklarından mahrum olmamak ve adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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