Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru! Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler? İşte, Sağlık Bakanlığı 2025 personel alımı başvurusu hakkındaki detaylar merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı 36 bin personel alımı kapsamında birçok farklı branşta istihdam sağlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 36 bin personel alımı için başvuru tarihleri henüz netleşmedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMIBAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı personel alımına başvuracak adaylarda aranacak genel şartlar şu şekildedir: