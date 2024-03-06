Safiye Soyman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi!
Aramızda Kalmasın programının konuğu Safiye Soyman oldu. Canlı yayına konuk olan Şarkıcı Safiye Soyman kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında, nereli?
Safiye Soyman, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Şarkıcı Safiye Soyman kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
SAFİYE SOYMAN KİMDİR?
Safiye Soyman, 3 Mart 1961 yılında Bolu'da doğdu. Türk şarkıcı. Safiye Soyman, 1961 yılında Bolu'da Akpınar Mahallesi'nde bir gecekonduda doğdu. Babası bir hafız olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le on beş yıl evli kalmıştır. Evliliğin ilk üç senesi güzel geçtikten sonra eşinin kumar tutkusu aile bağlarını derinden sarsmaya başlamış ve eşinden gizli ortaokul sınavlarına hazırlanmıştır. Daktilo kurslarına gitmiş ve ortaokulu bitirir bitirmez, bu kez de lise bitirme sınavlarına hazırlanarak liseyi de bitirmiştir. Okul sonrası iş bulma sınavlarına girerek İmar İskan Bakanlığı'na Genel Müdür sekreteri olarak işe girmiştir.
Liseyi bitirdikten sonra da Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu'nda çalışan Safiye Soyman, bir gün gazinocular kralı Fahrettin Aslan'dan teklif almıştır. Böylece 1996 yılında 35 yaşında Maksim'de sahneye çıktı. Ardından memuriyetten istifa ederek şöhret basamaklarını tırmanmıştır. Safiye Soyman, ilk evliliğini çocuk yaşta 13 yaşındayken 1974 yılında Ziya Akaröz ile yapmış bu evlilikten Ümran Erler adında bir kızı (d. 1975) ve Harun (d. 1977) adında bir oğlu olmuştur. Daha sonra 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşanmıştır. Safiye Soyman, 1999 yılından beridir iş insanı Faik Öztürk ile birlikte yaşamaktadır.
Albümleri
- 1990: Hesabım Var
- 1992: Bahse Girerim
- 1993: Aşk Olsun Sana
- 1995: Söz Veriyorum
- 1997: Sen Gittin Mi Ben Ölürüm
- 1998: Sevenler Gece Ağlar
- 2002: Hani Gittin Ya
- 2004: Birde Benden Dinleyin
- 2006: Yine Benden Dinleyin
- 2008: Herkes Dinlesin
- 2008: İkinci Bahar
- 2010: Safiye Soyman - İlahiler
- 2012: Alaturka Şarkılar & İstanbul Olmaz Olsun
- 2014: İşte Benim Dünyam
- 2016: Bir Yorum da Benden
- 2020: Nerede Kalmıştık
Single'ları
- 2017: Erik Dalı
- 2017: Harmadan Gel
- 2018: Ya Ben Anlatamadum (feat. Faik Öztürk)
- 2019: İkimiz Bir Fidanız (feat. Faik Öztürk)
- 2019: Özüme Döndüm Ben
- 2020: İkimiz Bir Fidanız
- 2020: İlle de Sen
- 2020: Merhem
Programlar
- 2006: Sabahlara Şenlik
- 2008: Hep Seni Aradım
- 2012: Safiye & Faik Trende
- 2014: Pişir Yedir Kazan (Jüri)
- 2017: Dünya Güzellerim
- 2018: Demet Akbağ ile Çok Aramızda
- 2021: Gelinim Mutfakta