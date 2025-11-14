Safiport kimin, Safiport Hakan Safi'nin mi? Hakan Safi kimdir?

Katı yakıt, denizcilik ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren Safi Holding, her geçen gün gelişen ve stratejik öneme sahip liman işletmeciliği alanındaki çalışmalarını hız kesmeden devam ettirmektedir. Peki, Safiport'un sahibi kim, Safiport'un arkasında Hakan Safi mi var? Hakan Safi hakkında neler biliniyor?

SAFİPORT HAKKINDA

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 30.12.2004 tarihli ve 2004/128 sayılı kararı doğrultusunda "işletme hakkının devri" yöntemiyle özelleştirme kapsamına alınan Derince Limanı, yapılan ihale sonucunda Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Safi Derince tarafından 39 yıllığına işletilmek üzere devralınmıştır.

Safi Holding bünyesinde faaliyet gösteren Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş., limanın işletme hakkını 25 Şubat'ta 543 milyon Amerikan Doları bedeli peşin olarak T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'ne ödeyerek teslim almıştır. Derince Limanı, 2 Mart 2015 tarihinden bu yana Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği tarafından işletilmektedir.

Temelleri 1900 yılında Anadolu Bağdat Demiryolları Kumpanyası tarafından atılan liman, 1904'te hizmete açılmış; 1953 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na devredilmiştir. Mart 2015'te gerçekleşen özelleştirme sürecinin ardından limanın işletmesi Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği yönetiminde sürdürülmektedir.

HAKAN SAFİ KİMDİR?

Safi Ailesi'nin temelleri 1965'ten bu yana madencilik, taşımacılık ve ilgili alanlardaki faaliyetlere dayanmaktadır. Ailenin iş dünyasındaki yükselişinde önemli bir rol üstlenen Hakan Safi, bu yapıyı bir milyar dolar ciroya ulaşan bir holding seviyesine taşımıştır.

2025 yılı Forbes Milyarderler Listesi'nde yer alan Hakan Safi, 750 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 100 ismi arasında 61. sırada gösterilmiştir.