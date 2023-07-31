Saçını her gün düzleştiren kadınların baş belası! 4 adımda saç kırıklarını onarma formülü

Hassas yapısı gereği sık sık kırılan ve zarar gören saçlar kadınların korkulu rüyası! Hele ki her gün yapılan saç düzleştirme gibi ısıl işlemler kırıklara yol açıyor. Saçınıza şekil vermeye çalışırken hiç ummadığınız sonuçlar elde edebilirsiniz. Saçlarınızın gün geçtikçe zarar görmesini istemiyorsanız, bitkisel yağlarla evde doğal yöntemler uygulayabilirsiniz.

Kadınlar her zaman canlı ve parlak saçlara sahip olmak ister. Ancak güzellik için uygulanan işlemlerin de bir bedeli var. Isıl işlemler, sık sık kullanılan boyalar ve kozmetik ürünler saçın bakımını bozabilir ve kırıklar oluşmaya başlar. Bu da sağlıksız bir saç görüntüsüne yol açar.

Her gün düzleştirilen saçlar sonrası uzun vadede oluşan kırıklar can sıkabilir. Şekil verilmek için kullanılan düzleştiriciler ısı hasarına yol açar ve protein bağlarını kırar. Saç telleri hasar gördükçe saçlar da zayıflar ve kırılır.

Saç telleri uçlardan ayrılabileceği gibi, ilerledikçe saçın tamamına zarar verebilir ve hatta dökülmelere yol açabilir. Saç uçlarında da kopmalar görülür. Isı içeren düzleştirici gibi aletleri düzenli şekilde kullanmaya devam ettiğinizde saçta oluşan hasarın miktarı da artar.

BU İŞARETLERE DİKKAT

Saç telleri zarar gördükçe keratin miktarı da değişeceği için saçtaki doğal parlaklık kaybolur. Saçınızın eskisi kadar parlak değil de mat bir görüntüsü olduğunu düşünüyorsanız kırıklar başlamış olabilir. Aşırı kuru saçları olan kadınların ise şanssız olduğunu söyleyebiliriz. Hasarlı saçlarda nem kaybı oluşacağı için kuru saçlı olan kadınlarda kırıklar daha kolay görülür.

Saçın nem tutma yeteneği kayboldukça saçın elastik yapısı kaybolmaya başlar. Bu durum kırık saç uçlarının habercisidir.

Saç kırıklarında bir diğer işaret saçlarda oluşan pürüzlerdir. Eğer elinizi attığınızda saçınızın düz değil pürüzlü ve sert bir yapıya sahip olduğunu hissediyorsanız, ısıl işlemlerden uzak durma ve bakım zamanı gelmiş demektir.

Saçın sürekli ısıl işlemden geçmesinin yanı sıra, sıklıkla yapılan boyama işlemleri de kırıklara yol açan bir diğer faktör. Saç yıpranmış haldeyken uygulanan boyama ve renk açma işlemleri kırıkları artırmaktadır. Bu nedenle bir süre kimyasaldan uzak tutmakta fayda vardır.

KIRIK SAÇLAR İÇİN DOĞAL BAKIM YÖNTEMLERİ

Saçınızı bir süre yoğun ısıdan uzak tuttuktan sonra bazı bakımlar uygulayabilir ve yeniden canlı hale getirebilirsiniz. Kimyasaldan uzak evde deneyebileceğiniz basit işlemler sayesinde daha parlak saçlar mümkün olur.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ MUCİZEVİ ETKİSİ

Kırılmış saçları onarmak için en çok uygulanan yöntemlerden birisi saça hindistan cevizi yağı sürmektir. Hindistan cevizi saç uçlarını beslerken, kırıkları onarıp eski canlı görünümü sağlar. Saç uçlarına hindistan cevizi yağı sürdükten sonra 20 dakika bekleyebilir ve sonrasında ılık suyla durulama yapabilirsiniz.

KEPEK SORUNUNA KARŞI AVOKADO YAĞINI DENEYİN

Saçlarda oluşan kepek sorununa iyi geldiği bilinen avokado yağı da besleyici özelliğe sahiptir. Saç uçlarında görülen kırık ve yıpranmaları gidermek için kullanılabilir. Saçın ucuna sürülebilir, 10-15 dakika beklettikten sonra saç yıkanabilir.

Saç kırıklarını gidermek için bir diğer doğal yöntem zeytinyağı maskesi uygulamaktır. Bu maskeyi yapabilmek için, 1 adet E vitamini ampul, 1 yemek kaşığı bal, 1 adet yumurta sarısı ve bir kahve fincanı ılık zeytinyağını karıştırmanız gerekir. Karışımı saç diplerinden başlayarak uçlara doğru sürebilirsiniz. Ardından saçınızı streç filmle kapattıktan sonra 2 saat bekleyip ılık suyla ve bitkisel şampuanla yıkayabilirsiniz.

Ballı zencefil maskesi de yıpranan saçlar için uygulanan bir yöntemdir. İki adet muzu ezdikten sonra, 2 çay kaşığı rendelenmiş zencefil, bir tatlı kaşığı bal ve 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ekleyerek karışım yapabilirsiniz. Karışımı saçlara sürüp 15-20 dakika bekledikten sonra ılık suyla ve bitkisel şampuanla yıkama yapabilirsiniz.

Bu yöntemleri uygulamadan önce bir dermatoloji uzmanına danışmanız ve sağlık profesyonellerinden yardım almanız önerilmektedir.