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Sabri Uzun kimdir, neden gözaltına alındı? Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un suçu nedir?

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Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, neden gözaltına alındı ve Sabri Uzun kimdir soruları gündeme geliyor. Sabri Uzun'un suçu nedir ve neden gözaltında olduğu merak ediliyor. Peki, Sabri Uzun kimdir, neden gözaltına alındı? Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un suçu nedir?

Sabri Uzun kimdir, neden gözaltına alındı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındığını açıkladı. Sabri Uzun kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir...

SABRİ UZUN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık açıklamasına göre, Sabri Uzun Ankara'da gözaltına alındı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sabri Uzun isimli şahıs hakkında, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içerikli bir paylaşımı nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlatılan soruşturma kapsamında, şahıs bugün Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Sabri Uzun kimdir, neden gözaltına alındı? Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un suçu nedir?Sabri Uzun

SABRİ UZUN KİMDİR?

Giresun'un Eynesil ilçesinden olan Sabri Uzun, 1978 yılında Emniyet teşkilatında göreve başladı ve 2013 yılına kadar çeşitli görevlerde bulundu. 40 yıllık kariyerinde Türkiye'deki birçok önemli istihbarat olayında aktif rol aldı.

Ayrıca, Uzun'un "İn" adlı kitabında, özellikle 28 Şubat süreciyle ilgili yaşadıklarını ve tanıklık ettiği olayları anlattığı biliniyor.

Sabri Uzun kimdir, neden gözaltına alındı? Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un suçu nedir?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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