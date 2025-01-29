Şaban ayı ne zaman 2025? Şaban ayı ne zaman başlıyor, önemi nedir?
Şaban ayı 2025 yılında ne zaman başlayacak? İslam takvimine göre büyük bir öneme sahip olan bu ay, Ramazan'a hazırlık dönemi olarak kabul ediliyor. Peki, Şaban ayı ne zaman 2025? Şaban ayı ne zaman başlıyor, önemi nedir? İşte detaylar!
Şaban ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Müslümanlar, Şaban ayının ne zaman başladığını ve Şaban ayında hangi ibadetlerin yapılacağını araştırıyor. Şaban ayı, 10 ay süren hicri takvimine göre Recep ayından sonra, Ramazan'dan önce gelen aydır. Peki, Şaban ayı ne zaman 2025? Şaban ayının önemi nedir? 2025 Şaban ayında hangi ibadetler yapılır? Detaylar haberimizde...
ŞABAN AYI NE ZAMAN 2025?
Müslümanlar için büyük bir manevi fırsat sunan Şaban ayı, 31 Ocak 2025 Cuma günü başlayacak. Bu mübarek ayın en önemli gecelerinden biri olan Berat Kandili, 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek.
ŞABAN AYI NE ZAMAN BİTECEK?
Şaban ayı, 10 ay süren hicri takvimine göre Recep ayından sonra, Ramazan'dan önce gelen aydır. 2025 yılında Şaban ayı, 31 Ocak'ta başlayacak ve 28 Şubat'ta sona erecek.
ŞABAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?
Şaban ayı, İslam dünyasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) "Benim ayım" diye nitelendirdiği mübarek bir aydır. Bu nedenle, Müslümanlar için oruç tutma, dua etme ve ibadetleri artırma ayı olarak kabul edilir. Şaban ayının en önemli faziletleri:
- Peygamber Efendimiz bu ayda bolca oruç tutmuştur.
- Berat Kandili, bu ayın 15. gecesinde idrak edilir.
- Günahların affedildiğine inanılan bir zaman dilimidir.
- Ramazan'a ruhen ve bedenen hazırlık ayı olarak görülür.