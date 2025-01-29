Şaban ayı ne zaman 2025? Şaban ayı ne zaman başlıyor, önemi nedir?

Şaban ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Müslümanlar, Şaban ayının ne zaman başladığını ve Şaban ayında hangi ibadetlerin yapılacağını araştırıyor. Şaban ayı, 10 ay süren hicri takvimine göre Recep ayından sonra, Ramazan'dan önce gelen aydır. Peki, Şaban ayı ne zaman 2025? Şaban ayının önemi nedir? 2025 Şaban ayında hangi ibadetler yapılır? Detaylar haberimizde...

ŞABAN AYI NE ZAMAN 2025?

Müslümanlar için büyük bir manevi fırsat sunan Şaban ayı, 31 Ocak 2025 Cuma günü başlayacak. Bu mübarek ayın en önemli gecelerinden biri olan Berat Kandili, 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

ŞABAN AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Şaban ayı, 10 ay süren hicri takvimine göre Recep ayından sonra, Ramazan'dan önce gelen aydır. 2025 yılında Şaban ayı, 31 Ocak'ta başlayacak ve 28 Şubat'ta sona erecek.

ŞABAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Şaban ayı, İslam dünyasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) "Benim ayım" diye nitelendirdiği mübarek bir aydır. Bu nedenle, Müslümanlar için oruç tutma, dua etme ve ibadetleri artırma ayı olarak kabul edilir. Şaban ayının en önemli faziletleri: