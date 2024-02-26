Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali neden öldürüldü?

Kuyucaklı Yusuf (1937), İçimizdeki Şeytan (1940) ve Kürk Mantolu Madonna (1943) romanları Türkiye'deki edebiyat çevrelerinin takdirini toplayarak hem 20. yüzyılda hem 21. yüzyılda etkisini sürdürmüştür. Türk yazar ve şair olan Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali kaç yaşındaydı, nereli? Sabahattin Ali eserleri nelerdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi nedir? Detaylar haberimizde...

SABAHATTİN ALİ KİMDİR?