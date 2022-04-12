Sabah Namazı Ne Zamana Kadar Kılınır 2022
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Müslümanlar için en önemli kavramlardan birisi ibadettir. İbadet içerisinde 5 vakit namaz vardır. 5 vakit namaz Müslümanlar için farz kılınmaktadır. 5 vakit namazlardan birisi sabah namazıdır. 2 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 4 rekattan oluşmaktadır. Sabah namazının fazileti oldukça fazladır.
Sabah namaz vakitleri birçok kişi merak etmektedir. Sizler için sabah namazını ne zaman kılacağınızı derledik. Sabah namazını imsak vakti girdiği zaman kılabilirsiniz. İmsak vakti ile sabah namazı kılınabilir ama sabah ezanın okunmasını beklemek daha iyi olarak kabul edilmektedir.
İslam'ın şartlarından biri olan namazlar Müslümanlar için farz olarak kabul edilmiştir. Günün ilk namazı sabah namazı olarak bilinir. Sabah namazının ne zaman kılınacağına dair mezhep ayrılıkları vardır. Şafi mezhebinde olan kişiler hava karanlıkken kılmayı tercih ederken Hanefi mezhebinde olan biri hafif hava aydınlanınca namazlarını kılmaktadırlar. Sabah namazını mezheplere göre ve inançlara göre değişse de genel olarak sabah namazının kılma süresi şu şekildedir;
- İmsak vaktinin girmesiyle birlikte sabah namazı kılınabilir. İmsak vaktinin girmesiyle birlikte sabah namazını kılmanız hiçbir sakınca yoktur. Fakat en doğrusu imsak dan yarım saat sonra sabah namazının kılınmasıdır. Güneş doğmadan önce de namaz kılmayı bitirmeniz gerekir.
Sabah namazının kılınma vakitlere mezheplere göre değişiklik göstermektedir. Sabah namazının en son ne zaman kılınacağına dair ters düşünceler sergilemektedir. Bazı mezhepler hava aydınlanmadan namaz kılarken bazı mezhepler hafif aydınlık olmasını beklerler.
Tüm mezhepler bu konuda ufak ayrılığa düşse de tüm mezhepler güneş doğduktan sonra sabah namazını kılmazlar. Çünkü sabah namazı imsak ile kılınmaya başlar güneş doğana kadar devam eder. Ne zaman güneş doğarsa o zaman sabah namazı biter.
İslamın ikinci şartı olarak söylenen en önemli ibadetlerden birisi namazdır. 5 vakit namaz vardır. Her namazın vakti ayrıdır. Sabah namazı sabahın ilk saatlerinde kılınan bir namazdır. Sabah namazı imsak saati ile güneşin doğuşuna kadar kılınır. Ama en iyisi imsaktan yarım saat sonra kılınması daha iyidir. Peki sabah namazı en geç saat kaça kadar kılınabilir?
- Şehirden şehire güneşin doğduğu saatler farklıdır. Bu yüzden bulunduğunuz şehirde güneş ne zaman doğuyorsa bu saatten önce namazını kılmanız gerekir. Güneş doğduktan sonra sabah namazını kılamazsınız.
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