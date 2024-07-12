Sabah namazı ne zamana kadar kılınabilir? Sabah namazı güneş doğmadan kaç dakika önce, güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır?

Sabah namazı ne zamana kadar kılınabilir? Sabah namazının kılınabileceği son zaman, Diyanet kaynaklarına göre araştırılıyor. Peki, Sabah namazı ne zamana kadar kılınabilir? Sabah namazını güneşin doğuş saatine göre kılacak olanlar sabah namazı güneş doğmadan kaç dakika önce kılınır ve sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır sorularına yanıt arıyor. İşte, sabah namazı doğduktan sonra kılınır mı, ne zamana kadar kılınabilir? Yanıtı haberimizde...

SABAH NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINABİLİR?

Sabah namazı güneş doğuşuna kadar kılınabilir. Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdıkın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır.

Kur'ân-ı Kerîm'de, "Artık (Ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için sonra akşama kadar orucu tamamlayın." (el-Bakara, 2/187) buyrulmaktadır. İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Bununla birlikte, konuyla ilgili bazı rivâyetlere dayanan Hanefîler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) kılınmasını daha uygun (müstehap) bulmuşlardır (İbnü'l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 1/225; İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/286; Zeylaî, Tebyîn, 1/82). Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir (Tirmizî, Salât, 3 [154]).

Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Zira Cebrâil'in Hz. Peygamber'e (s.a.s.) imamlık ettiğine ilişkin hadise göre Cebrâil sabah namazını birinci günde tan yeri ağardığında, ikinci günde de ortalık aydınlanıp güneş doğmasına yakın bir vakitte kıldırmış ve, "…Bu, senden önceki peygamberlerin (namaz) vaktidir ve (namazlar için) vakit bu iki vaktin arasıdır." (Ebû Dâvûd, Salât, 2 [393]; Tirmizî, Salât, 1 [149]) demiştir.