Saba Abacı kimdir? Muazzez Abacı'nın kızı Saba Abacı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Muazzez Abacı'nın kızı Saba Abacı, hem kariyeri hem de özel yaşamıyla merak konusu. ABD'de psikiyatri alanında yükselen bir isim olan Saba Abacı'nın hayatında neler oluyor? Akademik başarıları, annesiyle ilişkisi ve medyanın ilgisini çeken gelişmeler neler? Tüm detaylar merak uyandırıyor. Konu ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

SABA ABACI KİMDİR?

Saba Abacı, Türk sanat müziğinin efsanevi ismi Muazzez Abacı'nın kızı olarak tanınıyor. Hem Türkiye'de hem de ABD'de akademik ve mesleki anlamda başarılarıyla öne çıkan Saba Abacı, ruh sağlığı alanında uzman bir psikiyatristtir. Türkiye'de başladığı eğitim hayatını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürmüş, Georgetown University School of Medicine'da uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

Bugün New York'ta Monroe County Office of Mental Health bünyesinde profesör unvanıyla görev yapmaktadır. Akademik kariyerinin yanı sıra, özellikle annesi Muazzez Abacı'nın sağlık durumu nedeniyle kamuoyunun ilgisini çeken bir isim haline gelmiştir.

SABA ABACI KAÇ YAŞINDA?

Saba Abacı, 1969 doğumludur ve 2025 itibarıyla 56 yaşındadır. Yaşamının büyük bir kısmını hem akademik hem de mesleki başarılarla doldurmuş, ABD'deki kariyerine uzun yıllardır devam etmektedir.

SABA ABACI NERELİ?

Saba Abacı, Türkiye doğumlu olup eğitim hayatına da Türkiye'de başlamıştır. İlk, orta ve lise öğrenimini Türkiye'de tamamlamış, özellikle lise eğitimini Özel Eseniş Koleji'nde sınıf birincisi olarak bitirerek başarılı bir akademik geçmişe sahip olduğunu göstermiştir.

SABA ABACI NE İŞ YAPIYOR?

Saba Abacı, ruh sağlığı alanında profesör unvanıyla görev yapan bir psikiyatristtir. ABD'nin New York eyaletinde Monroe County Office of Mental Health bünyesinde çalışmakta, psikiyatri alanındaki uzmanlığıyla dikkat çekmektedir. Mesleki kariyerinde hem akademik hem klinik açıdan önemli çalışmalar yürütmüş, hastalarına ve topluma katkı sağlayan bir uzman olarak tanınmaktadır.

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Muazzez Abacı, Türk sanat müziğinin efsanevi seslerinden biridir. Uzun yıllar boyunca Türk müziğine yaptığı katkılarla tanınan sanatçı, özellikle duygusal yorumları ve kendine özgü tarzıyla milyonlarca hayran kazanmıştır. Türkiye'deki sanat camiasında saygın bir isim olarak yer almıştır ve müzik dünyasında unutulmaz eserler bırakmıştır.

MUAZZEZ ABACI NEDEN VEFAT ETTİ?

Muazzez Abacı, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Özellikle geçtiğimiz dönemde New York'ta kalp krizi geçirdiği ve tedavi sürecinde kızı Saba Abacı'nın yanında olduğu bilinmektedir. Kalp krizi, sanatçının vefatına yol açan temel sağlık sorunu olarak açıklanmıştır.

MUAZZEZ ABACI KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Muazzez Abacı, 13 Kasım 2025 tarihinde hayatını kaybetmiş olup, doğum yılı 1947 olduğuna göre 78 yaşında vefat etmiştir. Sanat dünyasında bıraktığı miras ve eserleri, onu sevenler için her zaman hatırlanacak bir figür olarak kalmasını sağlamaktadır.