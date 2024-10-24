Saatler geri alınacak mı? Türkiye kış saati uygulaması ne zaman? Türkiye, 2016 yılında kış saati uygulamasını kaldırarak yaz saatini kalıcı hale getirdi. Bu karar, karanlıkta uyanmak zorunda kalan milyonlarca insan arasında hâlâ tartışılıyor. Birçok ülkede yaz ve kış saati uygulaması devam ederken, Türkiye'nin bu sabit saat dilimi uygulaması siyasiler ve uzmanlar arasında da gündem olmaya devam ediyor. Bu sene de tartışmaların artması üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gazetecilere bu konuda açıklamalar yaptı. Peki, Türkiye kış saati uygulaması ne zaman? Detaylar...

TÜRKİYE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN?

Kış saati uygulaması, gün ışığından daha fazla faydalanmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla birçok ülkede devam ediyor. 1700'lü yıllara dayanan bu uygulama, ilk olarak Benjamin Franklin'in Paris'teki yazılarında önerilmiş ve ardından İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede resmen hayata geçirilmişti.

Türkiye de uzun yıllar boyunca kış saati uygulamasını benimsemiş, ancak 2016 yılında alınan bir kararla yaz saati kalıcı hale getirilmişti. Bu adımın gerekçesi, özellikle enerji tüketiminde tasarruf sağlama amacıydı.

Türkiye'de kış saati uygulamasının kaldırılması, sabahları daha fazla karanlıkta uyanmaya neden olduğu için zaman zaman tepkilere yol açıyor. Özellikle öğrenciler ve erken saatlerde işe gidenler bu durumu zorlukla karşılarken, bazı kesimler de kalıcı yaz saatinin enerji tasarrufuna katkı sağladığını savunuyor.

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Dünya genelinde birçok ülke 29 Ekim Pazar günü kış saatine geçmek üzere saatlerini geri alacak. Ancak Türkiye'de durum farklı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu konuda yaptığı son açıklamada, saatlerin geri alınmasına dair bir değişiklik planlanmadığını belirtti. Türkiye, bu yıl da 2016'da yürürlüğe giren kalıcı yaz saati uygulamasına devam edecek.

Bakan Bayraktar, "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler" diyerek, yerel yönetimlerin esneklik gösterebileceğini ifade etti. Bu nedenle, 2024 yılında da Türkiye'de saatlerin geri alınması planlanmıyor.