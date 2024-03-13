Saadet Partisi Yeşilhisar adayı Mehmet Suat Demirbaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Yeşilhisar belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Yeşilhisar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kayseri Yeşilhisar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Suat Demirbaş kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET SUAT DEMİRBAŞ KİMDİR?

Mehmet Suat Demirbaş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Yeşilhisar belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ YEŞİLHİSAR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Yeşilhisar adayı belli oldu. Saadet Partisi Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Suat Demirbaş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.