Saadet Partisi Turgutlu adayı Mevlüt Bulut kimdir? 2024 Saadet Partisi Manisa Turgutlu belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Turgutlu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Manisa Turgutlu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Turgutlu Belediye Başkan Adayı Mevlüt Bulut kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEVLÜT BULUT KİMDİR?

Mevlüt Bulut, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Turgutlu belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ TURGUTLU ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Turgutlu adayı belli oldu. Saadet Partisi Turgutlu Belediye Başkan Adayı Mevlüt Bulut oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.