Saadet Partisi Talas adayı Harun Halilullah Toprak kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Talas belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Talas belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kayseri Talas adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Talas Belediye Başkan Adayı Harun Halilullah Toprakkimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HARUN HALİLULLAH TOPRAK KİMDİR?

Harun Halilullah Toprak, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Talas belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ TALAS ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Talas adayı belli oldu. Saadet Partisi Talas Belediye Başkan Adayı Harun Halilullah Toprak oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.