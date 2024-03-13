Saadet Partisi Şenkaya adayı Bedirhan Coşkun kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Şenkaya belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Şenkaya belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Erzurum Şenkaya adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Şenkaya Belediye Başkan Adayı Bedirhan Coşkun kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BEDİRHAN COŞKUN KİMDİR?

Bedirhan Coşkun, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Şenkaya belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ŞENKAYA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Şenkaya adayı belli oldu. Saadet Partisi Şenkaya Belediye Başkan Adayı Bedirhan Coşkun oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.