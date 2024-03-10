Saadet Partisi Pursaklar adayı Seyit Mehmet Karagülle kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Pursaklar belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Pursaklar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ankara Pursaklar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Pursaklar Belediye Başkan Adayı Seyit Mehmet Karagülle kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SEYİT MEHMET KARAGÜLLE KİMDİR?

Seyit Mehmet Karagülle, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Pursaklar belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ PURSAKLAR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Pursaklar adayı belli oldu. Saadet Partisi Pursaklar Belediye Başkan Adayı Seyit Mehmet Karagülle oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.