Saadet Partisi Narlıdere adayı Serhat Afşar kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Narlıdere belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Narlıdere belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Narlıdere adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Narlıdere Belediye Başkan Adayı Serhat Afşar kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SERHAT AFŞAR KİMDİR?

Serhat Afşar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Narlıdere belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ NARLIDERE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Narlıdere adayı belli oldu. Saadet Partisi Narlıdere Belediye Başkan Adayı Serhat Afşar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.