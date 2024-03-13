Saadet Partisi Mut adayı Ahmet Kaba kimdir? 2024 Saadet Partisi Mersin Mut belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Mut belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Mersin Mut adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Mut Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaba kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET KABA KİMDİR?

Ahmet Kaba, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Mut belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ MUT ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Mut adayı belli oldu. Saadet Partisi Mut Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaba oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.