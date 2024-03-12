Saadet Partisi Mustafakemalpaşa adayı Burak Çelik kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Mustafakemalpaşa belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Mustafakemalpaşa belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Mustafakemalpaşa adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Burak Çelik kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BURAK ÇELİK KİMDİR?

Burak Çelik, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Mustafakemalpaşa belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ MUSTAFAKEMALPAŞA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Mustafakemalpaşa adayı belli oldu. Saadet Partisi Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Burak Çelik oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.