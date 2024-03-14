Saadet Partisi Mesudiye adayı Veli Bal kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Mesudiye belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Mesudiye belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ordu Mesudiye adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Mesudiye Belediye Başkan Adayı Veli Bal kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

VELİ BAL KİMDİR?

Veli Bal, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Mesudiye belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ MESUDİYE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Mesudiye adayı belli oldu. Saadet Partisi Mesudiye Belediye Başkan Adayı Veli Bal oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.