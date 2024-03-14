Saadet Partisi Kula adayı Mustafa Akcin kimdir? 2024 Saadet Partisi Manisa Kula belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kula belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Manisa Kula adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kula Belediye Başkan Adayı Mustafa Akcin kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA AKCİN KİMDİR?

Mustafa Akcin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kula belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KULA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kula adayı belli oldu. Saadet Partisi Kula Belediye Başkan Adayı Mustafa Akcin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.