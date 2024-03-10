Saadet Partisi Küçükçekmece adayı Mustafa Kurdaş kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Küçükçekmece belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Küçükçekmece belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Küçükçekmece adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mustafa Kurdaş kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA KURDAŞ KİMDİR?

Mustafa Kurdaş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Küçükçekmece belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KÜÇÜKÇEKMECE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Küçükçekmece adayı belli oldu. Saadet Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mustafa Kurdaş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.