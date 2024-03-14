Saadet Partisi Köprübaşı adayı Selim Üçüncü kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Köprübaşı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Köprübaşı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Trabzon Köprübaşı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Selim Üçüncü kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SELİM ÜÇÜNCÜ KİMDİR?

Selim Üçüncü, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Köprübaşı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KÖPRÜBAŞI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Köprübaşı adayı belli oldu. Saadet Partisi Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Selim Üçüncü oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.