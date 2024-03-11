Saadet Partisi Konyaaltı adayı Ali Soysal kimdir? 2024 Saadet Partisi Antalya Konyaaltı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Konyaaltı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Antalya Konyaaltı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Ali Soysal kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ALİ SOYSAL KİMDİR?

Ali Soysal, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Konyaaltı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KONYAALTI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Konyaaltı adayı belli oldu. Saadet Partisi Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Ali Soysal oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.