Saadet Partisi Karşıyaka adayı Ozan Ganiüsmen kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Karşıyaka belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Karşıyaka belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Karşıyaka adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Ozan Ganiüsmen kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

OZAN GANİÜSMEN KİMDİR?

Ozan Ganiüsmen, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Karşıyaka belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KARŞIYAKA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Karşıyaka adayı belli oldu. Saadet Partisi Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Ozan Ganiüsmen oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.