Saadet Partisi Karabağlar adayı Mümin Baştürk kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Karabağlar belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Karabağlar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Karabağlar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mümin Baştürk kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MÜMİN BAŞTÜRK KİMDİR?

Mümin Baştürk, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Karabağlar belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KARABAĞLAR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Karabağlar adayı belli oldu. Saadet Partisi Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mümin Baştürk oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.