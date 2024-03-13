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Saadet Partisi Kale adayı Bahaettin Güner kimdir? 2024 Saadet Partisi Denizli Kale belediye başkan adayı kim oldu?

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Saadet Partisi'nin Denizli Kale belediye başkan adayı, Kale ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi Kale adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kale Belediye Başkan Adayı Bahaettin Güner kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi Kale belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Denizli Kale adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kale Belediye Başkan Adayı Bahaettin Güner kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BAHAETTİN GÜNER KİMDİR?

Bahaettin Güner, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kale belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KALE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kale adayı belli oldu. Saadet Partisi Kale Belediye Başkan Adayı Bahaettin Güner oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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