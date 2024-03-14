Saadet Partisi İpekyolu adayı Yılmaz Kılıç kimdir? 2024 Saadet Partisi Van İpekyolu belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi İpekyolu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Van İpekyolu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi İpekyolu Belediye Başkan Adayı Yılmaz Kılıç kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YILMAZ KILIÇ KİMDİR?

Yılmaz Kılıç, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden İpekyolu belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ İPEKYOLU ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin İpekyolu adayı belli oldu. Saadet Partisi İpekyolu Belediye Başkan Adayı Yılmaz Kılıç oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.