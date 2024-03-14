Saadet Partisi Hayrat adayı Behram Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Hayrat belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Hayrat belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Trabzon Hayrat adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Hayrat Belediye Başkan Adayı Behram Yıldız kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BEHRAM YILDIZ KİMDİR?

Behram Yıldız, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Hayrat belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ HAYRAT ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Hayrat adayı belli oldu. Saadet Partisi Hayrat Belediye Başkan Adayı Behram Yıldız oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.