Saadet Partisi Hayrabolu adayı Arif Yalçın kimdir? 2024 Saadet Partisi Tekirdağ Hayrabolu belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Hayrabolu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Tekirdağ Hayrabolu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Hayrabolu Belediye Başkan Adayı Arif Yalçın kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ARİF YALÇIN KİMDİR?

Arif Yalçın, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Hayrabolu belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ HAYRABOLU ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Hayrabolu adayı belli oldu. Saadet Partisi Hayrabolu Belediye Başkan Adayı Arif Yalçın oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.