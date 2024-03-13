Saadet Partisi Halkapınar adayı Emin Demir kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Halkapınar belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Halkapınar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Halkapınar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Halkapınar Belediye Başkan Adayı Emin Demir kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

EMİN DEMİR KİMDİR?

Emin Demir, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Halkapınar belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ HALKAPINAR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Halkapınar adayı belli oldu. Saadet Partisi Halkapınar Belediye Başkan Adayı Emin Demir oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.