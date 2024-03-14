Saadet Partisi Gürgentepe adayı Bekir Kaya kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Gürgentepe belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Gürgentepe belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ordu Gürgentepe adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Gürgentepe Belediye Başkan Adayı Bekir Kaya kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BEKİR KAYA KİMDİR?

Bekir Kaya, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Gürgentepe belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ GÜRGENTEPE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Gürgentepe adayı belli oldu. Saadet Partisi Gürgentepe Belediye Başkan Adayı Bekir Kaya oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.