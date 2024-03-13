Saadet Partisi Güneysınır adayı Mehmet Karaoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Güneysınır belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Güneysınır belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Güneysınır adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Güneysınır Belediye Başkan Adayı Mehmet Karaoğlu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET KARAOĞLU KİMDİR?

Mehmet Karaoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Güneysınır belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ GÜNEYSINIR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Güneysınır adayı belli oldu. Saadet Partisi Güneysınır Belediye Başkan Adayı Mehmet Karaoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.