Saadet Partisi Gaziemir adayı Hanife Bozdağ kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Gaziemir belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Gaziemir belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Gaziemir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Gaziemir Belediye Başkan Adayı Hanife Bozdağ kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HANİFE BOZDAĞ KİMDİR?

Hanife Bozdağ, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Gaziemir belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ GAZİEMİR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Gaziemir adayı belli oldu. Saadet Partisi Gaziemir Belediye Başkan Adayı Hanife Bozdağ oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.