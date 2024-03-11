Saadet Partisi Elmalı adayı Halil Şahin kimdir? 2024 Saadet Partisi Antalya Elmalı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Elmalı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Antalya Elmalı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Elmalı Belediye Başkan Adayı Halil Şahin kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HALİL ŞAHİN KİMDİR?

Halil Şahin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Elmalı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ELMALI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Elmalı adayı belli oldu. Saadet Partisi Elmalı Belediye Başkan Adayı Halil Şahin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.