Saadet Partisi Dikili adayı Mustafa İnan kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Dikili belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Dikili belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Dikili adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Dikili Belediye Başkan Adayı Mustafa İnan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA İNAN KİMDİR?

Mustafa İnan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Dikili belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DİKİLİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Dikili adayı belli oldu. Saadet Partisi Dikili Belediye Başkan Adayı Mustafa İnan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.