Saadet Partisi Çumra adayı Servet Şahin kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Çumra belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Çumra belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Çumra adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Çumra Belediye Başkan Adayı Servet Şahin kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SERVET ŞAHİN KİMDİR?

Servet Şahin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çumra belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇUMRA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çumra adayı belli oldu. Saadet Partisi Çumra Belediye Başkan Adayı Servet Şahin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.