Saadet Partisi Çankaya adayı İbrahim Temel kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Çankaya belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Çankaya belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ankara Çankaya adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Çankaya Belediye Başkan Adayı İbrahim Temel kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İBRAHİM TEMEL KİMDİR?

İbrahim Temel, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çankaya belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇANKAYA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çankaya adayı belli oldu. Saadet Partisi Çankaya Belediye Başkan Adayı İbrahim Temel oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.