Saadet Partisi Canik adayı Ahmet Keser kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Canik belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Canik belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Samsun Canik adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Canik Belediye Başkan Adayı Ahmet Keser kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET KESER KİMDİR?

Ahmet Keser, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Canik belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ CANİK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Canik adayı belli oldu. Saadet Partisi Canik Belediye Başkan Adayı Ahmet Keser oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.