Saadet Partisi Çamlıdere adayı Mustafa Tuncer kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Çamlıdere belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Çamlıdere belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ankara Çamlıdere adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Mustafa Tuncer kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA TUNCER KİMDİR?

Mustafa Tuncer, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çamlıdere belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇAMLIDERE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çamlıdere adayı belli oldu. Saadet Partisi Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Mustafa Tuncer oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.