Saadet Partisi Çamaş adayı Musa Öztürk kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Çamaş belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Çamaş belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ordu Çamaş adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Çamaş Belediye Başkan Adayı Musa Öztürk kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSA ÖZTÜRK KİMDİR?

Musa Öztürk, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çamaş belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇAMAŞ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çamaş adayı belli oldu. Saadet Partisi Çamaş Belediye Başkan Adayı Musa Öztürk oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.