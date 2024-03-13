Saadet Partisi Bismil adayı İbrahim Şimşek kimdir? 2024 Saadet Partisi Diyarbakır Bismil belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Bismil belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Diyarbakır Bismil adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Bismil Belediye Başkan Adayı İbrahim Şimşek kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İBRAHİM ŞİMŞEK KİMDİR?

İbrahim Şimşek, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Bismil belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BİSMİL ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Bismil adayı belli oldu. Saadet Partisi Bismil Belediye Başkan Adayı İbrahim Şimşek oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.