Saadet Partisi Beylikdüzü adayı Reşat Yılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Beylikdüzü belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Beylikdüzü belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Beylikdüzü adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Reşat Yılmaz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

REŞAT YILMAZ KİMDİR?

Reşat Yılmaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Beylikdüzü belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BEYLİKDÜZÜ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Beylikdüzü adayı belli oldu. Saadet Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Reşat Yılmaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.