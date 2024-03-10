Saadet Partisi Bayrampaşa adayı İsmail Acar kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Bayrampaşa belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Bayrampaşa belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Bayrampaşa adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İsmail Acar kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İSMAİL ACAR KİMDİR?

İsmail Acar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Bayrampaşa belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BAYRAMPAŞA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Bayrampaşa adayı belli oldu. Saadet Partisi Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İsmail Acar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.